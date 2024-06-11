الذروة 3 أيام.. الأرصاد: بدء موجة جديدة من الطقس شديد الحرارة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم توجد موجة طويلة من الارتفاعات فى درجات الحرارة وتكون ذروتها الخميس والجمعة والسبت.

وأضافت هيئة الأرصاد، يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يصاحبه تيارات هوائية هابطة حيث تعمل على تسخين الهواء ويكون الجو مشمسا ويصاحب ذلك امتداد منخفض جوى سطحى يعمل على رفع درجة الحرارة.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 40 و43 درجة، والسواحل الشمالية 35 إلى 40 درجة، وجنوب الصعيد 45 إلى 48 درجة.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه.