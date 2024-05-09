وزير الصحة: المدينة الطبية لـ"المستشفيات التعليمية" نقلة نوعية في القطاع الطبي

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هي الذراع التدريبي والبحثي لوزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لمعهد الكلى والمسالك البولية لمناقشة أحدث أساليب زراعة الكلى، المنعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 من شهر مايو الجاري.

وقال وزير الصحة، إن المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، الجاري إنشاؤها ستحقق نقلة نوعية في القطاع الطبي بمصر، وستعمل على جمع التخصصات الطبية في مكان واحد، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدينة حوالي 4000 سرير.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية بشكل دوري، لأنها بمثابة نقلة نوعية للشباب في التعليم والتدريب، واكتساب العديد من الخبرات، بحضور لفيف من الأساتذة والخبراء الأجانب في أمراض الكلى والمسالك البولية.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن المؤتمر السنوي الثالث للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، يتناول العديد من المحاضرات العلمية وورش العمل في أمراض الكلى وزراعتها وجراحات المسالك البولية، حيث يعد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية رائدًا في مجال زراعة الكلى بمصر حيث وصل عدد حالات زراعة الكلى إلى قرابة 1200 حالة منذ إنشاء المعهد.

من جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن هذا الحدث الدولي الذي ينظمه المعهد القومى للكلى والمسالك البولية سنويًا، يعتبر من أهم المحافل العلمية الدولية والذي يستعرض كل ما هو حديث في أساليب زراعة الكلى على مستوى العالم، وأحدث الابتكارات والمعايير العلمية في هذا المجال، كما سيناقش أيضًا أحدث الطرق في علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، ويعتبر فرصة رائعة لتبادل الخبرات والرؤى في هذا المجال الحيوي.

وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين زكي، مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يستضيف أساتذة ومتخصصين في مجال زراعة الكلى من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وتركيا، وأسبانيا، والسعودية، والإمارات، والأردن، ولبنان، وليبيا، وسوريا، والعراق، واليمن، ونيجيريا، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات المصرية، والمؤسسات العلمية والبحثية داخل مصر المهتمة بأمراض وزراعة الكلى وجراحات المسالك البولية.