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الرئيس السيسي يُعزي الإمارات في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان

02:37 م الخميس 09 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:


بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية عقب مسيرة حافلة بالعطاء المخلص لبلاده.


وأعرب الرئيس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة الإمارات شعبًا وقيادة، راجيًا من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وأن يحفظ شعب الإمارات الشقيق من كل سوء.


الرئيس السيسي وفاة الشيخ هزاع بن سلطان الشيخ هزاع بن سلطان الرئيس عبد الفتاح السيسي
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