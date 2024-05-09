أسعار الأدوية وأعداد المرضى.. مخصصات العلاج على نفقة الدولة تثير أزمة داخل البرلمان

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إن هناك عددًا من التحديات التي تواجههم، أبرزها تغير أسعار الأدوية والمستلزمات بالشراء الموحد، وعدم تعديل بعض أسعار الأكواد منذ فترة، وتغيير سعر الصرف، وزيادة أعداد المرضى، وزيادة المديونيات المُرحلة من سنوات سابقة، وعدم زيادة الموازنة بنفس نسب الزيادة والمتغيرات.

وأضاف "زيدان": يوجد 3.7 مليون طلب علاج على نفقة الدولة سنويًا، وبلغت قيمة المبالغ المدرجة 7.5 مليار جنيه في 23/24 ومطلوب 6 مليارات جنيه لسداد التزامات ومديونيات سابقة، خاصة بعد التحديات الكبيرة، فعلى سبيل المثال يبلغ علاج الفشل الكلوي 3.7 مليار جنيه.

وعقب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلًا: مجلس النواب أوصى بزيادة المخصصات العام الماضي للعلاج على نفقة الدولة 2.5 مليار جنيه بالاتفاق مع الحكومة.. ما مصير هذه التوصية من التنفيذ؟.

ورد ممثل وزارة المالية: الوزارة دبرت 1.1 مليار جنيه بالاتفاق مع وزارة الصحة، وتم اعتماد مخصصات بقيمة 9 مليارات جنيه في موازنة عام 24/25.

وانتقد ياسر عمر، الأمر بقوله: المجلس طالب زيادة الاعتمادات بقيمة 2.5 مليار جنيه والمالية وفرت 1.1 مليار جنيه فقط أين الباقي؟، والاعتمادات المالية للعام المالي الجديد غير كافية، وهل يوجد مبالغ لدى هيئة الشراء الموحد لم يتم توريد مستلزمات بها للعلاج على نفقة الدولة؟.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة للعام المالي 2024/2025 بقيمة 5 مليارات جنيه.