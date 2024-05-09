وزير الصحة: 14 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن موازنة عام 24/25 شهدت تطبيق حوالي 60% من قطاعات الوزارة لموازنة البرامج والأداء، وهناك جهودا قوية لضم باقي القطاعات بالوزارة لموازنة البرامج والأداء العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024/2025.

وأضاف وزير الصحة، أن دور مصر في التعامل مع الأحداث محوري، فعلى سبيل المثال استقبلت مصر حوالي 5500 مصاب وجريح في المستشفيات المصرية من الأشقاء الفلسطينيين، وهناك 63 مليون مواطن مصري مؤمن عليهم في هيئة التأمين الصحي، والتي من ضمن مهامها تطوير الخدمات بجانب تقديم الخدمة أيضا، والهيئة لديها القدرة القيام بأكثر من ذلك في إطار الدور المنوط بها في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "عبد الغفار": فيما يخص المواطنين غير المؤمن عليهم يتم علاجهم على نفقة الدولة، وكل خطوة من هذه الخطوات موازنات تكلف الدولة مبالغ مالية، وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة يبلغ 14 مليار جنيه سنويًا، ويتم تعدي الرقم المخصص نتيجة الطلب على القرارات من قبل المواطنين، والمبادرات الرئاسية وهم تقريبا 14 مبادرة أبرزهم مشروع 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، ولم يكن أحد يتوقع القضاء على فيروس سي، ومجهود مصرية خالصة توجيهات من القيادة السياسية نجحت مصر في ذلك، والمشروعات القومية لا تتوقف على مستوى المحافظات.