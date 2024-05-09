التشغيل خلال أيام.. 35 صورة لمحيط محطات مترو الأنفاق بشارع جامعة الدول

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود بكار:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن قيام المحافظة بتطوير شارع جامعة الدول العربية قبل افتتاح 5 محطات مترو الأنفاق المقرر افتتاحهم قريبًا وتشغيلهم تجريبيًا للمواطنين، وهم " محطة مترو جامعة الدول العربية، ومحطة مترو وادي النيل، ومحطة مترو بولاق الدكرور، ومحطة مترو التوفيقية".

وقال "المصدر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إن شارع جامعة الدول العربية من الشوارع العريقة والمشهورة في محافظة الجيزة، ويتواجد به حاليًا محطة مترو في منتصفه وسيتم افتتاحها قريبًا ضمن 5 محطات لمترو الأنفاق، حيث تربط الحركة مع محطات جامعة القاهرة وبولاق الدكرور المقرر افتتاحها في نفس الخط.

وأضاف "المصدر"، أن محافظة الجيزة بدأت رفع كفاءة وتطوير شارع جامعة الدول العربية ومحيط محطات مترو الأنفاق، وتشمل أعمال التطوير إزالة التعديات على خطوط التنظيم أمام المحلات والمطاعم على جانبي الطريق والإستفادة من ذلك المسطح في إدخاله إلى مسار الطريق.

وأوضح "المصدر"، أنه سيتم إنشاء أرصفة مشاة جانبي الطريق، وجزيرة وسطى في الطريق، ورفع كفاءة شبكة وأنظمة الإنارة في الشارع بالكامل، ورفع كفاءة كل المحطات ومواتير وخطوط مياه الصرف الصحي بالكامل، ورصف طبقة الطريق بالطبقة الأسفلتية على الجانبين.

وأشار "المصدر"، إلى أنه سيتم إجراء تنسيق عام وكامل للموقع بحيث يكون شارع جامعة الدول العربية إحدى الوجهات الحضارية في محافظة الجيزة، وسيتم إنشاء عدد من ساحات الإنتظار في مسار الطريق؛ لتيسير عملية انتظار السيارات وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة التي إعاقة للحركة المرورية، خاصة مع الكثافة المرورية التي يشهدها شارع جامعة الدول العربية.

وتابع، أن محافظة الجيزة تقوم بأعمال التطوير حاليًا بالتعاون مع هيئة مترو الأنفاق، وتشمل أعمال التطوير الرصف وإنشاء أرصفة مشاه، وسيتم مراعاة عدم تواجد الباعة الجائلين أو التعديات والإشغالات بحيث يظهر شارع جامعة الدول العربية بالشكل الحضاري.

اقرأ أيضًا:

أقل من شهر.. 16 صورة ترصد آخر تفاصيل استعدادات الجيزة لافتتاح محطات مترو الخط الثالث للركاب

الافتتاح في هذا الموعد.. صور محطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق بالجيزة

أرصفة ومساحات خضراء.. محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال محطة مترو جامعة الدول العربية