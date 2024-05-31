حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي الشيخ محمد بن زايد.. والحكومة تنفي تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والإقتصادية والاجتماعية أبرزها، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة، لقاء أخويا، على هامش منتدى التعاون العربي الصيني، في بكين، وأعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلو مصر من مرض طاعون الخيل الإفريقي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

لقاء أخوي بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد على هامش منتدى التعاون العربي الصيني

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة، لقاء أخويا، على هامش منتدى التعاون العربي الصيني، في بكين. للتفاصيل.. اضغط هنا

نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، في بيان اليوم الجمعة الإعلاميين في عيدهم الـ90 مثمنا دورهم الوطنى فى إرساء القيم الحقيقية للمجتمع المصري

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القبض بالدرهم.. دول عربية تطلب عمالة مصرية - الشروط والأوراق المطلوبة

كشفت وزارة العمل، الأربعاء، عن توافر فرص عمل للمصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، برواتب عمل تبدأ من 19 ألف جنيه وتصل إلى 51 ألف جنيه، وفقًا للخبرة، ومزايا مُتعددة منها.

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مرصد الأزهر يدين حادث طعن في مدينة مانهايم الألمانية

أدان مرصد الأزهر بأشد العبارات الهجوم الذي وقع صباح اليوم في ألمانيا، مؤكدًا متابعته لما سيصدر من تقارير عن الهجوم للوقوف على دوافعه والمرجعية الفكرية لمنفذه، حيث أفادت وسائل الإعلام الألمانية أن اعتداء بالسكين وقع اليوم الجمعة، حيث كانت إحدى الجمعيات اليمينية الشعبوية تنظم فاعلية لها

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"الأرصاد": غدا أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت الموافق 1 يونيو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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الحكومة: لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم

أ كد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، لا أساس له من الصحة

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رسميًا.. مصر خالية من مرض طاعون الخيل الإفريقي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان أعلنت اليوم رسميا خلو مصر من مرض طاعون الخيل الإفريقي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والتسعين للجمعية العامة لأعضاء المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبإجماع الآراء

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