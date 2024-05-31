مذكرة تعاون بين محافظة القاهرة ومدينة أنتاناناريفو بمدغشقر

القاهرة - أ ش أ

وقعت محافظة القاهرة ومدينة أنتاناناريفو مذكرة تفاهم بين الجانبين، ومثل محافظة القاهرة في التوقيع السفيرة رباب سعيد سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية مدغشقر ، ومثل جمهورية مدغشقر رامانامبيتانا ريتشارد رئيس الوفد الخاص لبلدية أنتاناروفو الحضرية.

وقال محافظ القاهرة خالد عبد العال فى بيان، الجمعة، إن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة جديدة للتعاون والتنمية والتبادل بين العاصمتين العريقتين، مشيرًا إلى أن المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسية للتعاون المشترك بين الجانبين من بينها الثقافة، والتعليم، والاقتصاد، والسياحة، والبيئة.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص القيادة السياسية على أن تكون الثقافة ناقلًا قويًا للترابط بين الجانبين، ورافدًا هامًا يعمق التآخي وتبادل الرؤى بين القاهرة بما تحمله من إرث ثقافي عريق، وسائر العواصم الأفريقية.

وأكد عبد العال أنه فيما يتعلق بقطاع التعليم، فانه سيتم تعزيز الشراكات بين الجامعات والمدارس، مع وجود تبادل بين الطلاب والمعلمين فى الجانبين.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي سيتم التخطيط لتقوية الروابط التجارية والاستثمارات الثنائية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مشاريع مبتكرة، في إطار رؤية الدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الناشئة ، منوها بأن اتفاق التعاون يتضمن أيضا التعاون المتبادل في قطاع السياحة من خلال تشجيع نمط السياحة المستدامة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الاتفاق يتضمن أيضا دعم وتعزيز التعاون في القطاع البيئي من خلال مشاريع مشتركة تستهدف مواجهة التحديات البيئية المشتركة التي تواجهها العواصم الأفريقية الكبرى.