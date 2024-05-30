تحذير من 6 أدوية بالأسواق خلال مايو 2024.. تعرف على التفاصيل

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، 6 تحذيرات من تشغيلات لأدوية متداولة في السوق المحلي خلال شهر مايو الجاري، مطالبة بسحب وتحريز التشغيلات الواردة في منشوراتها.

وتشمل تلك التحذيرات:

- طالبت الهيئة بسحب ووقف تداول مستحضر "Paramol ped supp" للتشغيلة رقم: 604042 و 607032، من إنتاج شركة مصر، لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة، من قبل معامل هيئة الدواء.

و"بارامول" هو أحد أصناف الباراسيتامول لعلاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى.

- طالبت الهيئة بوقف تداول وضبط العبوات المغشوشة من مستحضر "Azrolid 500mg - 3 film coated tablets"، للتشغيلة رقم: 9013037، ومن إنتاج شركة العامرية؛ طبقًا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مُقلدة من هذا الصنف.

ويستخدم العقار كمضاد حيوي في علاج العديد من أنواع الالتهابات التي تسببها البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن.

- حذرت الهيئة من تشغيلة من مستحضر "Ator 10mg" تحمل رقم: 2311410، موضحة أن سبب سحب التشغيلة من الأسواق طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

وينتمي دواء "اتور" إلى علاجات ارتفاع مستوى الكوليستيرول بالدم، حيث يعمل على خفض الكوليستيرول الضار منخفض الكثافة، ورفع مستويات الكوليسترول الجيد، ولتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

- طالبت الهيئة في منشور حمل رقم 30 لسنة 2024، بسحب تشغيلة رقم "22218b"، من مستحضر "Novoral Mouth Freshener Spray"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة، من قبل معامل هيئة الدواء.

ويستخدم الدواء كعلاج للأمراض الجلدية، ولعلاج الحزام الناري وجدري الماء.

- كما طالبت بسحب تشغيلة تحمل رقم "23036" من مستحضر "Ferroswab 50 mg/5ml oral solution"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة، من قبل معامل هيئة الدواء.

يستخدم الدواء في حالات مثل نقص الحديد، كما يعطى أيضًا في العلاج المساعد، كعقار بديل لحالات السعال.

- طالبت الهيئة بسحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة رقم "Dy3m"، من مستحضر "Vitamax plus sg caps"؛ لعدم مطابقة للتشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

والدواء هو مزيج من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان للقيام بالعمليات الضرورية والحفاظ على أجهزة الجسم حيث يعمل فيتامين أ كمضاد للأكسدة كما يعزز الاستجابة المناعية وبحافظ على صحة العيون والبشرة.

وشددت الهيئة على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول المستحضرات بشكل عام.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وقالت إن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري، مع ضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.