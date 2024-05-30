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العزب سالم قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد الخلفاء بمصر الجديدة

11:51 ص الخميس 30 مايو 2024

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أحمد جلال شقوير أحد شباب الأئمة بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان: "الحقوق المتعلقة بالمال".

وتنطلق فعاليات الملتقى التثقيفي الخامس عشر بمعسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية لنخبة من الأئمة المتميزين في الفترة من الخميس 30 مايو 2024م حتى السبت 1 يونيو 2024م، حيث يتضمن برنامج المعسكر جوانب علمية وثقافية وترفيهية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

العزب سالم صلاة الجمعة مسجد الخلفاء مصر الجديدة
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