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تعرف على كيفية تقديم طلبات التصالح من خلال التطبيق الإلكتروني

04:43 م الجمعة 03 مايو 2024

مخالفات البناء

تطبيق مصراوي

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كتب- عمرو صالح:

تستعد المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات خلال الفترة الحالية لتلقي طلبات التصالح من المواطنين بدءً من الثلاثاء المقبل.

وأتاحت الوزارة أبلكيشن ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 ملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة.

ويشمل الأبلكيشن إدخال البيانات الخاصة بمخالفة البناء محل التصالح، وتتضمن اسم مقدم الطلب، بيانات العقار، تحديد تصنيف المبنى، التقرير الهندسي، رقم الهاتف، العنوان، حالة تصالح جديدة أم سابقة، بيانات المكتب الهندسي، إقرار طالب التصالح بصحة البيانات والمستندات.

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