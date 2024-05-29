الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لعدد من طلبة الكلية الجوية لمستشفى أهل مصر

كتب- محمد سامي:

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة ميدانية لطلبة الكليات العسكرية التابعة لها إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، حيث زار وفد يضم عددا من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الجوية عددًا من المرضى الخاضعين للعلاج داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى

وتوزيع الهدايا العينية وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وقدم الوفد الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريض على ما يقدموه من أوجه الرعاية والاهتمام بالمواطنين المترددين على المستشفى وتقديم الخدمات العلاجية لهم وفقاً لأرقى المستويات الطبية.

تأتى الزيارة في إطار المشاركة المجتمعية التي توليها القوات المسلحة لدعم مؤسسات المجتمع التي تسهم بدور وطني في خدمة أبناء الشعب المصري العظيم.