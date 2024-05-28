وزير العمل يؤكد التعاون المُثمر بين مصر ومنظمة العمل الدولية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد وزير العمل حسن شحاتة، التعاون المُثمر بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة، وأن البرامج المُشتركة تهدف جميعها إلى تحقيق المزيد من العمل اللائق والأفضل لصالح جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بحضور أعضاء وفد العمل المُشارك في مؤتمر العمل الدولي.

ونبه الوزير شحاتة إلى مُشاركة وفد ثلاثي من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولية بجنيف المُقرر انعقادها مطلع الأسبوع المُقبل، بحضور مُمثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم.

من جانبه، تطرق كون كومبير خبير المعايير بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جدول أعمال المؤتمر وآليات المُشاركة، مشيرا إلى وجود إشارات إيجابية عن ملف العمل في مصر في تقرير المدير العام المعروض على المؤتمر الدولي لعام 2024، راصدا دور وحدات العمالة غير المنتظمة، والمنح التي صرفت لها خاصة أثناء أزمة كورونا، ودور "وحدة المساواة بين الجنسين" لزيادة معدلات تشغيل النساء و"المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل" والذي يناقش بشكل تشاركي كافة ملفات وتشريعات العمل، وكذلك البدء في مناقشة مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية.

وأشار إلى أن مصر رفعت سن التدرج المهني من 13 إلى 14 سنة، مشيدا بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على انضمام مصر لاتفاقية النقل البحري، متطلعًا إلى المزيد من التعاون خلال الفترة المُقبلة بشأن مواجهة بعض التحديات التي تواجه عالم العمل.

وفي سياق هذا الاجتماع التنسيقي، دارت مناقشات بشأن جدول أعمال المؤتمر الدولي الذي يتضمن مُناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت جيلبرت هونجبو والذي يأتي بعنوان :"عقد اجتماعي مُتجدد"، وكذلك تقرير "العمال في الأراضي العربية المُحتلة"، وتوضيح دور اللجان المنبثقة عن المؤتمر والتي يجري خلالها مناقشة موضوعات متخصصة ومنها لجان:"اعتماد العضوية"، و"تطبيق المعايير"، و"المالية"، و"إصدار معيار جديد"، و"الشؤون العامة"، و"العمل اللائق واقتصاد الرعاية".