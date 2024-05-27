العثور على مواطن مذبوحًا في منزله بسوهاج.. لغز يحير قرية "أم دومة"

سوهاج - عمار عبد الواحد:

كثفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، جهودها لكشف غموض العثور على مواطن مذبوحًا وإصابة ثلاثة من أبنائه داخل منزلهم بقرية أم دومة التابعة لمركز طما.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين من خلال التحقيقات العثور على جثة "أحمد. م" 55 عامًا مصابة بجروح ذبحية بالرقبة، وإصابة اثنان من أبنائه "ولد وبنت" بطعنات وجروح متفرقة بالجسد، وإصابة الابن الثالث الذي اكتشف الواقعة بإغماء.

ونقل الابن المصاب بطعنات، والآخر المصاب بإغماء لمستشفى طما المركزي، وتحويل الابنة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.