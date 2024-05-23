قبل تدشينها.. تعرف على أنشطة مؤسسة زاهي حواس والخدمات التي ستقدمها

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إقامة مؤتمر صحفي لتدشين مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، يوم الأحد الموافق 9 يونيو بأحد فنادق القاهرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور زاهي حواس، أن المؤسسة سيكون لها دورها المهم في الحفاظ على الآثار والتراث.

وقال "حواس" في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إن المؤسسة ستؤدي خدمات ثقافية وعلمية وتعليمية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف: من المقرر إقامة جولات ميدانية للمواقع الأثرية، لنشر الوعي الأثري بين المواطنين، وإقامة الحفائر الأثرية بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار، والمساهمة في ترميم الآثار، والعمل على نشر الأبحاث العلمية.

وأكمل زاهي حواس: من المقرر أيضًا تخصيص جوائز للأثريين، وإعداد الرحلات الثقافية للأطفال، ونشر مبادئ التعليم، وإقامة الدورات التعليمية، ومساعدة غير القادرين من الفئات الأولى بالرعاية سواء ماديا أو عينيا، وإقامة المشروعات الخاصة بحماية الآثار المصرية.