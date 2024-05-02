الحكومة: مصر تُعزز شراكتها الصناعية مع كوريا الجنوبية بجذب استثمارات جديدة

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا هامًا مع رؤساء 15 شركة كورية جنوبية رائدة، وذلك في إطار حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما القطاع الصناعي.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلته في برنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، على أهمية هذا الاجتماع الذي يُجسد التزام مصر الراسخ بتطوير قطاعها الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما من كوريا الجنوبية التي تُعد شريكًا صناعيًا متميزًا لمصر.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الاجتماع الذي ضم عددًا من كبار المسؤولين المصريين والكوريين الجنوبيين، ناقش فرص الاستثمار المحتملة في مختلف المجالات الصناعية، مع التركيز على توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأشار الحمصاني إلى أن الشركات الكورية المشاركة في الاجتماع تمثل مختلف القطاعات الصناعية الرئيسية، مثل الإلكترونيات والسيارات والطاقة المتجددة، مما يُتيح آفاقًا واسعة للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

شدد الحمصاني على التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم الكامل وتذليل جميع العقبات أمام الشركات الكورية الراغبة في الاستثمار في مصر، مؤكدًا على اهتمام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومُحفزة على التوسع والنمو.

وأوضح أن توجيهات رئيس الوزراء تُؤكد على متابعة أية مشكلات قد تواجه المستثمرين الكوريين خلال مسيرة عملهم في مصر، مع العمل على حلها بشكل سريع وفعّال.

وفي سياق آخر، أكد متحدث الوزراء، على اهتمام الحكومة المصرية الكبير بمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار، مُشيرًا إلى أن الدولة تُبذل جهودًا حثيثة لخفض أسعار السلع الأساسية على مستوى البيع بالجملة والتجزئة.

وأعرب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاؤله بأن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من الانخفاض في الأسعار، مما يُساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.