وزير العمل: ننفذ سياسية الحصر والتدريب وتوفير وظائف لائقة لذوي الهمم

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إنَّ وزارة العمل بمديرياتها تستمر في تنفيذ سياسية الحصر والتدريب والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأضاف وزير العمل، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مجمع هايير الصناعي في العاشر من رمضان: أطلقت وزارة العمل مشروع مهني 2030 بهدف الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى العالمي لتطوير منظومة التدريب المهني، وذلك بما يلبي الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارج من خلال استيعاب كل مراكز التدريب الخاصة ومنحها تراخيص مزاولة عمليات التدريب وفقًا لأحكام قانون العمل.

وتابع: كما نستهدف اعتماد برامجها التدريبية والمدربين وشهادات اجتياز التدريب وفقا للمعايير والقياسات الدولية المعترف بها بهدف الوصول إلى مليون متدرب معتمد سنويا.