توقعات حالة الطقس اليوم.. الأرصاد: طقس حار نهارًا ونشاط رياح على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية على مدار الساعات المقبلة من اليوم الخميس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان قبل قليل، إن الأجواء الآن معتدلة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد: يسود طقس حار خلال ساعات النهار اليوم على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 31 درجة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.