وزير النقل: لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية

كتب- محمد نصار:



تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، محطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



وتفقد الوزير، الساحة الخارجية والأرصفة وشبابيك التذاكر والمول التجاري، وأكد تقديم كل الخدمات والتسهيلات للمواطنين

لتسهيل تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية.



وعقد الوزير اجتماعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية حيث أكد في بداية الاجتماع على ضرورة أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب واستمرارية تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع.



كما أكد وزير النقل، ضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف مع ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان والتأكيد على نظافة المحطات وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في المحطات ومنها محطات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب وضرورة المحافظة على انتظام جداول التشغيل ومواعيد قيام القطارات ووضع خطة تشغيل مرنة يتم تنفيذها وفقا لعدد الركاب الوارد في قاعدة البيانات الخاصة بمشغولية القطارات على مختلف الخطوط مع إيقاف بعض القطارات يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية على عدد من الخطوط الفرعية بصفة مؤقتة لضعف مشغوليتها.



كما تم التأكيد على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية للخطوط، مشيرًا إلى رفع كفاءة خط شربين قلبين لزيادة سرعة القطارات على الخط وتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب وتنفيذ خطة شاملة لتطوير خط محرم بك/ مطروح (خط الصحراء) وكذلك رفع كفاءة خط المطرية/ المنصورة.



ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع مجموعة كبيرة من قائدي القطارات العاملين بمختلف خطوط السكك الحديدية بحضور رئيس وقيادات الهيئة.



وفي بداية كلمته، أكد الوزير، أنه منذ توليه حقيبة وزارة النقل تعهد أمام الرئيس السيسي، والشعب المصري، بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها.



وأضاف أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور هي (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات - تطوير السكة والبنية الأساسية - تطوير نظم الإشارات - تطوير الورش - إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار).



وتابع: على الجميع أن يتسابق لخدمة المواطنين وجمهور الركاب والعمل على مدار الساعة للارتقاء الدائم بالهيئة وتقديم خدمات محترمة ونظيفة وآمنة للركاب، مشيرًا إلى أنه لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية مع إثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل وإثابة من يمنعون وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين ومن يساهمون في زيادة الإنتاجية بشكل أكبر من المخطط وذلك وفقا لمبدأ الثواب والعقاب وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريًا أمام الرأي العام.



وأشار وزير النقل، إلى الالتزام التام بالقرارات التنفيذية التي تصدر من الدولة مثل القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح الموظفين الذين تقضي الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام إجازة عوضًا عنها وعدم صرف مقابل نقدي عوضًا عن الحضور أيام تلك الجمع والعطلات والأعياد.



وأوضح الوزير، أنه على العاملين بهيئة السكك الحديدية العمل على زيادة وتعظيم موارد الهيئة المالية والمحافظة على الأصول والمعدات والجرارات والعربات والمعدات وقطع الغيار وعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات بدون تذكرة.



وأشار إلى تنفيذ خطة شاملة لتركيب بوابات في محطات السكك الحديدية والتي بدأت مرحلتها الأولى بمحطات (رمسيس - الجيزة - مصر بالإسكندرية - سيدي جابر - دمنهور - محطة قطارات صعيد مصر).



وشدد على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالسكك الحديدية مثل قطارات عربات النوم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات وقطاعات الوزارة المختلفة، مؤكدا أن التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من قطاعات السكك الحديدية يساهم في تحقيق أعلى عائد لتلك القطاعات بما يساهم في تعظيم موارد الهيئة المالية.



