ممكن اطلع عليك اسم يلازمك مدى الحياة.. رد شديد اللهجة من عبد الله رشدي على يوسف زيدان

كتب- محمد نصار:

علق الدكتور عبد الله رشدي، على إلغاء مناظرته مع إسلام بحيري، عضو مؤسسة "تكوين"، قائلًا: يبدو أن الدكتور يوسف زيدان لا يريد المناظرة لكنه يريد التراشق اللفظي عبر القنوات.

وقال "رشدي"، عبر حسابه على موقع "X": يوسف زيدان خرج على قناة "on" ساخرًا مني ببعض الألقاب، ويمكنني أيضًا أن أسخر منك وأمنحَك لقبًا يلازمُكَ ما حييتَ، وهذا حقي فجزاءُ سيئةٍ سيئةٌ مثلُها.

وأضاف: لكنني أترفع عن هذا الآن، وأُطالبُكَ ألا تحجر على أعضاء التكوين أن يظهروا في حوارٍ علنيٍّ من أجل أن يعرف الناس الحقيقة، هذا إن كنتَ ترى نفسك على الحق.

وتابع عبد الله رشدي: علماً بأنَّ ما قلتَه أمسِ سيكون لي عليه ردٌّ عِلميٌّ فلم نعد نحتملُ طريقتكم العوجاء التي تريدون من خلالها تبديد الدين الإسلامي تحت ستار "التكوين".

واختتم: أسجل احتفاظي بحقي في الرد على ما قيل، وفي نفس البرنامجِ الذي كنتَ فيه فكما كان لك الحق في الرأي فلي الحق ذاتُه أيضًا.