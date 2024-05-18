مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتراجع مصر عن دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

كتب- عمرو صالح:

ذكر مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية. وذلك حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية

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