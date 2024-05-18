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مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتراجع مصر عن دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

10:35 ص السبت 18 مايو 2024

قناة القاهرة الإخبارية

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كتب- عمرو صالح:

ذكر مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية. وذلك حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية

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قناة القاهرة الإخبارية إسرائيل جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية
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