إعلان

BBC

لا داع للقلق.. "المصل واللقاح" توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن متحور ‏FLiRT

01:49 ص الجمعة 17 مايو 2024

متحور كورونا الجديد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن مصر تشهد حالة من الاستقرار بشأن إصابات فيروس كورونا، موضحا أن الفيروس تحور خلال الفترة الأخيرة بشكل ساعده على الانتشار.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هناك العديد من الفيروسات التنافسية في مصر ولكن أغلبها ضعيف جدا وقدرتها على إحداث مضاعفات قليل للغاية، مشدد على أن الوضع ليس مقلقا حتى الآن بشأن فيروس كورنا الجديد FLiRT، لافتا إلى أن كورونا لن ينتهي لكن يقل حدته.

تابع رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، سلالة FLiRT الجديدة والمتحورة من فيروس كورونا، وإيقاف انتشاره أكثر صعوبة، وقدرته على إحداث مضاعفات أقل بكثير من ذي قبل، لافتا إلى أن أعراضه تتمثل في الرشح والاحتقان وارتفاع درجات الحرارة والصداع.

فيروس كورونا المصل واللقاح متحور ‏FLiRT
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية

إعلان

إعلان

"أتوبيس العمال دخل في ربع نقل".. ننشر الصور الأولى لحادث الطريق الإقليمي بالشرقية
إلغاء الامتحان لـ 3 طلاب وإحالة معلمة للنيابة .. قرارات هامة من تعليم القليوبية