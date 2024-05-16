حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": موجة حارة وشبورة ورياح مثيرة للرمال

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

ويرصد "مصراوي"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو 2024

توقعت "الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم الخميس، تشهد، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وذلك كبداية لموجة حارة إلى شديدة الحرارة، تستمر لمدة لا تقل عن أسبوع.

وأفادت "الهيئة"، أن حالة طقس اليوم الخميس، تشهد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر، وارتفاع الموج يصل من "2.5 إلى 4 متر".

وقالت، إن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت "الأرصاد"، أن طقس اليوم الخميس، يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن الأحوال الجوية اليوم الخميس، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء والبلاد.

حالة الطقس الجمعة 17 مايو 2024

تابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الجمعة 17 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس من السبت 18 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 21 مايو 2024

أكملت "الهيئة"، أن حالة الطقس من السبت 18 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 21 مايو 2024، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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