الحوارالوطني: نجحنا في تخصيص مساحات مشتركة لمناقشة قضايا الأسرة

كتب-عمرو صالح:

احتفلت إدارة الحوار الوطنى باليوم العالمي للأسرة، مؤكدة أنه منذ اليوم الأول نجحت إدارة الحوار الوطني في تخصيص مساحات مشتركة ومناقشات هامة لقضايا الأسرة المصرية، والأحوال الشخصية ومسائل الوصاية وإدارة أموال القصر وتحديات المرأة المصرية عبر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وأكدت إدارة الحوار الوطني في منشور لها عبر الصفحة الرسمية للحوار على مواصلة دورهم لتعزيز التماسك المجتمعي، وحماية حقوق الأسرة المصرية، وصون الهوية الوطنية.

وأضافت إدارة الحوار الوطنى :"إننا على ثقة تامة بأن هذه الجهود ستثمر عن حلول واقعية وفعالة تُساهم في بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة".

اقرأ أيضا:

تعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة وعناوين الحجز بالمحافظات

هاشم ونعينع يحييان ذكرى وفاة عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية

التشغيل خلال أيام.. النقل تنشر صور 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو