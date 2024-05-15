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الصحة تنشر طرق التواصل مع البعثة الطبية للحج.. وتوجه 4 نصائح مهمة

02:18 م الأربعاء 15 مايو 2024

وزارة الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، طرق التواصل مع البعثة الطبية للحج هذا العام، في إطار استعداداتها لتأمين الحجاج المصريين بالسعودية.

وقالت الوزارة إنه يمكن التواصل مع البعثة الطبية في مكة المكرمة عبر الهاتف:
مكة المكرمة
+966549712001
+966560669002

أما في المدينة المنورة، فيكون الاتصال بالرقم: +966560380820

وأوضحت الوزارة أنه لحماية صحة الحجاج خلال خلال أدا المناسك، يتم اتباع عدد من الإرشادات تشمل:
* لا تعرض نفسك بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة.
* استخدم الشمسية اغتسل باستمرار، ولا تشارك المناشف والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين
* استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك
* اغسل الملابس وأغطية الفراش جيدا، وعرضها لأشعة الشمس بعد غسلها احرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد.

وزارة الصحة والسكان البعثة الطبية للحج الحجاج المصريين
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