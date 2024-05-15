بعد قليل.. إجراء القرعة العلنية لشقق جنة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر

بعد قليل.. 5 محطات مترو جديدة تستقبل الركاب (صور من التجهيزات)

موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

16 صورة للتاكسي الكهربائي في العاصمة الإدارية الجديدة بعد تشغيله

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ بعد قليل إجراء القرعة العلنية اليدوية "المرحلة التكميلية" لشقق جنة في مدينة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وذلك في استاد المقاولون العرب، للذين لم يحالفهم الحظ ولم يقوموا بسحب مقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية والمتقدمين برغباتهم على الموقع الإلكتروني online خلال الفترة من 3/3/2024 : 21/3/2024 بمشروعات محددة.

وسيتم إجراء القرعة العلنية لـ240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة تاسعة تكميلي بمدينة القاهرة الجديدة، و 240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة عاشرة تكميلي بمدينة 6 أكتوبر.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية، أنه على الراغبين في حضور القرعة التواجد بمقر إجراء القرعة في اليوم المحدد من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور.

وتابعت: سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح بحضور القرعة للمتقدمين فقط.

كما سيتم إعلان نتائج القرعات على موقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وبمقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، وفرع البنك بالمدينة.