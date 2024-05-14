مدير "أوبر" زارها في منزلها.. لجنة الاتصالات تكشف تفاصيل واقعة "فتاة التجمع"

كتب- محمد فتحي:

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، إنه فور علمه بواقعة "أوبر"، واتهام سائق لديها بالاعتداء على فتاة، تواصل على الفور مع الرئيس التنفيذي لمصر وشمال إفريقيا للشركة.

وأضاف "بدوي" في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن المدير التنفيذي لمصر وشمال إفريقيا لأوبر، أكد أن هناك خطأ فعلا لأن الفتاة طلبت الرحلة عن طريق هاتف شقيقتها وليس تطبيق أوبر من هاتفها الشخصي.

وأشار إلى أن السائق واصل إلى موقع بداية الرحلة، وبعدها استغاثت الفتاة، وانتهى بتحرير الفتاة محضر شرطة في القسم.

ولفت إلى أن الرئيس التنفيذي لأوبر مصر فور علمه بالواقعة ذهب إلى أسرة الفتاة وقدم اعتذارا لهم.

يذكر أن وزارة الداخلية، قد أعلنت تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يوم 12 مايو الجاري من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" ما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

وقالت شركة أوبر، إنها اتخذت قرارا بإيقاف حساب السائق المتهم بمحاولة خطف والشروع في اغتصاب المجني عليه، مؤكدة "نعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق. ونحن عازمون على مواصلة جهودنا للتصدي لكافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".