عقوبات رادعة.. أحمد موسى معلقًا على قرارات النائب العام إجراءات لمجابهة جرائم السرعة الزائدة

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي أحمد موسى عن توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بخصوص التصدي للجرائم المتعلقة بالتجاوز للحد الأقصى للسرعة المسموح بها.

أوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن النائب العام اعتبر أن التساهل في التعامل مع تلك المخالفات يؤدي إلى نتائج سلبية وأخطار جسيمة تهدد سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار موسى، إلى أن النائب العام شدد على ضرورة مواجهة حاسمة وفعالة لكل من يتجاوز حدود السرعة المسموحة، وتطبيق العقوبات النظامية الصارمة عليهم، وذلك بهدف حماية مرتادي الطرقات وضمان سلامتهم وسلامة مركباتهم.

وذكر مقدم "على مسئوليتي"، أمثلة لحالات خطرة يتسبب فيها سائقو السيارات الذين يتجاهلون قواعد السلامة المرورية، مثل السرعات الجنونية والتجاوز الخطير، والتي تؤدي إلى وقوع حوادث مروعة وخسائر بشرية ومادية.

كما طالب موسى سائقي الدراجات النارية بالتخفيف من سرعتهم الجنونية والالتزام بالحدود المسموح بها للحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين، لافتًا إلى أن النائب العام أصدر تعليماته لكافة النيابات في عموم البلاد بالتعامل بجدية وحزم مع مرتكبي تلك الجرائم وفرض عقوبات مناسبة تتفاوت بحسب درجة الخطورة وجسامة المخالفة.