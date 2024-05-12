زوجة ابنى لا تطبخ له وهو هيطلقها؟.. وأمينة الفتوى ترد -(فيديو)



كنب- ـحمد عبدالمنعم:

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى فاطمة، حول: " زوجة ابني مابتعرفش تعمل حاجة في بيت زوجها من 3 سنوات، ويوم تعمل أكل ويوم لأ، وابني هيطلقها، ومش عارفين نعمل إيه؟".

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الأم ممكن تكون عودت بنتها، لكن الزوجة ترفض العمل في بيتها، والمفروض الزوج والزوجة يتفاهموا مع بعض، ولا يجوز التدخل بين الزوجة والزوج إلا لو استدعى الأمر".

وأوضحت: "عليها إنها تنصح إبنها بألا يتسرع فى الطلاق، والأسباب دى ممكن حلها والزوجة عليها حل الأمر بيسر، لأن الزواج ده ميثاق غليط عند الله سبحانه وتعالى ويجب ألا يحل بهذه الأمور التى يمكن تداركها".