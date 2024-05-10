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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عبدالحليم محمود بالشرقية

12:38 م الجمعة 10 مايو 2024

الدكتور أحمد عمر هاشم

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يلقي الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة اليوم من مسجد الدكتور عبدالحليم محمود بقرية شبرا السلام بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بعنوان "التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع".

ومن المقرر أن يتلو القرآن الشيخ حلمي الجمل، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.

وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، بقرية شبرا السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بمناسبة ذكرى وفاته التي توافق الـ 12 من مايو كل عام.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

الدكتور أحمد عمر هاشم شعائر صلاة الجمعة مسجد عبدالحليم محمود محافظة الشرقية التنمر والسخرية وأثرهما خطبة الجمعة
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