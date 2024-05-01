بعد فرح الملياردير الأمريكي بالأهرامات.. دعوة برلمانية بإطلاق حملة عالمية تروج لسياحة حفلات الزفاف

كتب- نشأت علي:

قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن الفرح الأسطوري الذي أُقيم 4 ليالٍ لملياردير أمريكي في مصر أمام الأهرامات، يفتح الباب لنمط جديد من السياحة وتدعيم تلك الصناعة السياحة بالمنافسة في أسواق جديدة؛ للترويج للمقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف.

وأشار العسال إلى أنه يرسخ المنتج السياحي المصري عالميًّا، بالإضافة إلى ما تمثله من مصدر حيوي للمساهمة في الدخل القومي من خلال زيادة الإيرادات بالنقد الأجنبي والتخفيف من حدة البطالة، في ظل ما نمتلكه من مقومات وفيرة ومعالم سياحية ومواقع أثرية تمكِّن من مخاطبة الشريحة المعنية بهذا النوع من السياحة.

ولفت عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ إلى أنه طبقًا لبيانات صادرة عن معرض سوق السفر العربي "ATM" أعدتها شركة "كوليرز إنترناشيونال" في عام 2019؛ فإن نحو 25% من الأفراح أصبحت تُجرى في الخارج بما يصل إلى 340 ألف حفلة زفاف كل عام، كما أنه من المتوقع أن يصل حجم سياحة الزفاف إلى 291 مليار دولار بحلول 2031، بعدما سجل حجم السوق نحو 21.6 مليار دولار عام 2021، وفقًا لبيانات موقع "ستاتيستا" المتخصص في بيانات الأسواق، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى تلك الأرقام؛ فإن هناك ضرورة للبدء في حملة تسويقية موسعة تخاطب الاتحادات المنظمة لتلك الأعراس، والمشاهير؛ للتعريف بما تمتلكه مصر في هذا المجال سواء المقاصد السياحية التاريخية والأثرية، أو الشاطئية في المدن السياحية كشرم الشيخ والغردقة والعلمين ومرسى علم.

وقال العسال إن سياحة الأفراح تعد استثمارًا سياحيًّا عالميًّا صاعدًا بقوة، في ظل النمو المطرد للسوق العالمية لحفلات الزفاف؛ لذلك لا بد من وضع الخطط الملائمة وتهيئة المواقع المتميزة التي تتمتع بها مصر بكل آليات صناعة الضيافة؛ وعلى رأسها تدريب العمالة والاهتمام بنظم التصوير، مع النظر إلى تجارب الدول الأخرى في ذلك النمط، بما يمكنها من الوجود بقوة على قائمة الدول الرائدة بمجال سياحة الزفاف والحصول على نصيب من هذا المنتج، والذي يمثل سوقًا تدر أرباحًا بملايين الدولارات؛ لا سيما في ظل انخفاض تكلفة مستلزمات إقامة الأفراح مقارنةً بمثيلاتها من الدول.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تلك الخطى ستتسق مع توجهات الدولة التي تستهدف الوصول بالسياحة في مصر إلى 30 مليون سائح؛ وهو ما يستوجب دراسة الأسواق المستهدفة والتي تأتي في مقدمتها الهند، والتعرف على الخدمات التي يتطلع إليها السائح؛ لتوفيرها وضبط الآليات الخاصة بالتسويق والتنظيم، حتى تتصدر مصر خريطة المنافسة، مع النظر إلى التسهيلات المتعلقة بإجراءات السفر والتعاقد مع الجهات السياحية الدولية المنظمة بباقات مميزة، للإقامة؛ سواء خلال فترة التجهيزات أو عقب إقامة الزفاف للعروسين وضيوفهم.