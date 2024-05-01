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BBC

برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة

11:55 ص الأربعاء 01 مايو 2024
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    حالة الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، وتكون الحرارة في معدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 30 و32 درجة خلال الأيام الحالية، على أن يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وتابعت: "الطقس سيكون مائل للحرارة على المناطق الجنوبية، لكن مع بداية فترة المساء تبدأ درجات الحرارة في التراجع بشكل كبير على أغلب الأنحاء ويكون الطقس مائل للبرودة وتستمر حتى الصباح الباكر".

وأكدت أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط الرياح حيث تتأثر حاليا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا على البحر المتوسط تعمل على دراجع درجات الحرارة.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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