وزارة الثقافة تختتم فعاليات برنامجها الرمضاني السنوي بإقبال جماهيري كبير- صور

كتب- محمد شاكر:

اختتمت وزارة الثقافة فعاليات برنامجها الرمضاني السنوي والذي شهد إقبالًا جماهيريًا كبيراً في القاهرة والمحافظات، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية، بمشاركة كافة قطاعات الوزارة.

وتنوعت الفعاليات بين الحفلات الموسيقية، والورش الفنية والأدبية، والعروض المسرحية، ووصلت الفعاليات فيها إلى العديد من القرى المصرية، إلى جانب تنظيم فعاليات للمرة الأولى، بمدينة زهراء العاصمة.

دار الأوبرا المصرية

ضم برنامج دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، العديد من الأمسيات الفنية، شملت عروضًا موسيقية وغنائية متميزة، ذات طابع روحاني وديني، إضافة إلي عروض لفرق فنية شابة مع حفلات لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية، إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للأوبرا.

وانطلقت الليالي الرمضانية على المسرح المكشوف، بفقرات فنية لفرقة التنورة التراثية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأقيم حفل المنشد وائل الفشني وفرقته، حيث قدم مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية، واشتملت الفعاليات حفلات لكل من فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، بمشاركة المنشدين إيهاب يونس، وعبد الرحمن بلاله، وحفل دينا الوديدي وفرقتها، وسعد العود وفرقته ضمن مشاركته الأولى بحفلات الأوبرا، حيث قدم أشهر أعمال الموسيقى العربية بأسلوبه الخاص بمصاحبة آلة العود، وحفل شيخ المنشدين ياسين التهامي وفرقته، وماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها.

وشهد المسرح الكبير حفلين لكل من النجم مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقي، عمرو سليم، وفرقته بقيادة المايسترو أحمد عامر، وقدم باقة من أشهر أعماله، وشاركته الغناء الموهبة الشابة حبيبة سامي الحفناوي، وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

كما احتضن المسرح الصغير 3 سهرات عربية وإسلامية، أقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وعدد من السفارات العاملة فى مصر، والتي استعرضت ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها، وشملت سهرة "باكستانية ، وسهرة فلسطينية لفرقة "مقام" الموسيقية في مشاركتها الأولي ببرامج الأوبرا، واختتمت السهرات دولة "إندونيسيا" بعرض بعنوان "إندونيسيا الجنة على الأرض"، واستضاف المسرح الصغير أيضًا مجموعة من حفلات الموسم الفني للأوبرا، قدمت خلالها مجموعات أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة رباعي كلارينت "محمد حمدي" حيث مجموعة متنوعة من المؤلفات العالمية التي كتبت خصيصًا لآلة الكلارينت، وأحيا الفنان يحيى خليل حفلًا بباقة من أعماله التي تتميز بطابع فني فريد يمزج بين الموسيقى المصرية و موسيقى الجاز.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، أقيم حفلان لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، تضمن الحفل الأول مختارات من أهم الأعمال الروحانية لكبار المؤلفين، والحفل الثاني بـ "ليلة القدر" وتضمن البرنامج مجموعة من الابتهالات وقصائد المديح والتواشيح التراثية.

وبمسرح الجمهورية، أقيم حفل لمركز تنمية المواهب -فصل كورال الأطفال والشباب، إشراف الدكتور سامح صابر، وتدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، في إطار الاحتفال بعيد الأم وقدم خلالها باقة من الأعمال الغنائية التي تحتفي بهذه المناسبة، كما أقامت الفرقة القومية للموسيقي العربية حفلًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، تضمن مختارات من أروع المؤلفات الغنائية من الزمن الجميل.

أما أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش"، استضافت حفلًا للفنان يحيى خليل، كما أحيت أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو شريف محي الدين، حفلًا موسيقيًا بمجموعة من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين، كما نظمت دار الأوبرا خلال الشهر، عددًا من الفعاليات الثقافية والفكرية ضمن نشاطها الثقافي والفكري على مختلف مسارحها، بدأت بصالون الأوبرا الثقافي بعنوان "الفن وقضايا المجتمع" على المسرح الصغير، فأمسية ثقافية لكتاب الموسيقار الراحل عبده داغر بعنوان "ظاهرة غير قابلة للتكرار"، إلى جانب صالون ثقافي بعنوان "ليالي رمضان"، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمسية "أنوار رمضان" من سلسلة بهجة الروح، وحفل لفرقة الأنفوشي للإنشاد تضمن باقة من المؤلفات الروحانية تقديم محمد الإبياري، والاحتفال باليوم العالمي للمسرح بالتعاون مع ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، إضافة إلى صالون ثقافي بعنوان "العالم العربي إلى أين ؟" استضاف الدبلوماسي والمفكر البارز الدكتور مصطفي الفقي .

• قطاع شئون الإنتاج الثقافي..

قدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة، مجانًا للجمهور، فى الفترة من 8 حتى 22 رمضان، حيث شهد البرنامج إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وحمل المسرح يوميًا لافتة "كامل العدد"، وتضمن البرنامج الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، حيث تكريم ١٠ أبطال من رجال القوات المسلحة، الذين شاركوا فى معركة النصر، إضافة إلى تكريم كوكبة من نجوم الفن مهم "حسين فهمي، ليلى علوي، عفاف راضي، فتحي عبد الوهاب".

كما شارك في فعاليات البرنامج فرق البيت الفني للفنون الشعبية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، منها "فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية للفنون الشعبية، السيرك القومي"، إلى جانب مشاركة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بفرقة المركز الموسيقية فى حفلين، شاركت معها فى أحدهما فرقة الحضرة المصرية، وقد حازت فقراتهم على إعجاب الجمهور.

وتضمن البرنامج تقديم المواهب الشابة، حيث أقيمت ٤ حفلات لعدد من المواهب التي فازت في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب عبر دوراتها المختلفة وهم "مؤمن خليل، آية عبد الله، على الألفي"، إلى جانب حفلة للفنانة الشابة فاطمة عادل، إضافة إلى مشاركة: فرق "المولوية المصرية" بقيادة عامر التوني، "أعز الناس"، "هارموني عربي" بجامعة عين شمس، "رتيبة الحفني لذوى الاحتياجات الخاصة".

كما شهد عرض العرائس أوبريت "الليلة الكبيرة" على مدار 15 ليلة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، إضافة إلى "ركن الطفل" التي قدم ورشا فنية للأطفال ورواد الفعاليات لتنمية القدرات واكتشاف مواهب الأطفال.

• المجلس الأعلى للثقافة..

نظم المجلس الأعلى للثقافة، عددًا من الندوات خلال الشهر المعظم تناولت الكثير من الموضوعات المهمة منها: "الذكاء الاصطناعي الذي يشغل الجميع الآن، ويعد نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا، وقدم المجلس ندوة "الشباب والتطرف… آليات المواجهة في عصر الذكاء الاصطناعي"، "الدراما الرمضانية بين القديم والحديث"، "مدارس أداء السيرة الهلالية"، "المرأة والإعلام وتحديات العصر"، "مهارات المترجم الجديد"، كما أطلقت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة مبادرة رمضانية يومية للتعريف بمساجد مصر، بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية باستعراض أشهر المساجد والمعالم التراثية العمرانية في مصر، إلى جانب تنظيمهما عددًا من الورش الفنية، منها ورش "تصنيع الفانوس، تصنيع زينة رمضان، التصوير الفوتوغرافي للمساجد والعمارة الإسلامية بالموبايل، الخط العربي"، في الفترة من 11 وحتى 25 رمضان، واختتمت بمعرض فني ضم مخرجات تلك الورش.

ونظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ، 4 ليال رمضانية خلال الشهر لأبناء زهرة العاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، لأبناء زهرة العاصمة الإدارية والمدن المحيطة، بناء على توجيهات وزيرة الثقافة، وحرصها على وصول الخدمة لكل أبناء مصر في إطار برنامج العدالة الثقافية، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وقد شهدت الفعاليات على مدار الأسابيع الماضية حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وتتضمن الفعاليات التي أقيمت بالملعب الخماسي بجوار مدرسة مصطفى كامل، مجموعة من ورش الفنون التشكيلية المتنوعة، ومسابقات ثقافية وهدايا كتب المركز، وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين والمنسقين، وعروضًا فنية لفرق المركز والقطاعات المشاركة منها كورال "سلام" الغنائي، وعروض الأراجوز، وفريق عرائس القومي للماريونت، وعروض السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى جانب تنظيم المركز بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" بالحديقة الثقافية في السيدة زينب، والتي ضمت العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والورش الفنية واليدوية، معارض الكتب، عروض السيرة الهلالية، وعروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية.

•هيئة الكتاب..

اختتمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فعاليات برنامجها الرمضاني، والذي تضمن تنظيم الدورة 12 من معرض فيصل للكتاب، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، وبعض دور النشر الخاصة، والذي شهد على مدار أيامه العشر من الفعاليات الفنية، والورش المختلفة للأطفال، إلى جانب مجموعة من الندوات الثقافية والدينية، وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الجمهور، للمشاركة في الأنشطة، واقتناء الكتب المختلفة من الهيئات ودور النشر المشاركة.

وأقيمت عدة ندوات منها "النضال الوطني انتصارات أكتوبر، انتصارات الأمة في شهر الصيام، ليال العشر الأواخر من رمضان.. وكيف نستثمرها؟، ليلة القدر خير من ألف شهر، الزكاة طُهرة ونماء، المرأة والزكاة، رمضان في تراثنا المخطوط، فقه الاعتكاف وغاياته في القرآن والسنة، أحوال السلف الصالح في رمضان والعشر الأواخر، مختارات دار الكتب.. رحلة في عالم الأدب، حكاياتنا الشعبية، تراث حي الأميرة ذات الهمة، للصائم فرحتان"، وذلك بمشاركة مجموعة من أئمة وواعظات وزارة الأوقاف، إلى جانب تنظيم عدد من الأمسيات الشعرية، وتنظيم عدد من الندوات والأمسيات الشعرية في مقر المركز الدولي للكتاب في منطقة وسط البلد.

•الفنون التشكيلية..

نظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات بالمتاحف والمواقع التابعة له، تضمنت ورشة "عمل مجسمات فوانيس رمضان" بمتحف محمد ناجي، وبمناسبة الاحتفاء بعيد الأم أقيمت ندوة بعنوان "الأم المصرية الجندي المجهول في المجتمع" بمتحف المنصورة القومي، كما أقيمت ورشة فنية لعمل كروت وتصميمات مبتكرة بهذه المناسبة، بمتحف زكريا الخناني، وأُقيم العديد من الأمسيات الثقافية واليالي الرمضانية، منها: "الاحتفاء بذكرى العاشر من رمضان" بمركز رامتان الثقافي، وكذلك المشاركة في برنامج فعاليات "ليالي رمضان" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، وهيئة قصور الثقافة في الفترة من الإثنين 8 - 19 رمضان.

وضمن برنامج فعاليات القطاع أقيمت عدة فعاليات في مختلف مجالات الحرف التراثية كالورش الحية، والعروض التسويقية، وجولتان لمبادرة "أنت مش لوحدك"، وجولتان لمشروع "بستان الإبداع".

ونظم القطاع عددًا من معارف الفنون التشكيلية للموهوبين والمبدعين الشباب، في مركز رامتان الثقافي، ودار ابن لقمان بالمنصورة، ومركز كرمة بن هانئ.

الهيئة العامة لقصور الثقافة..

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالاتها الرمضانية في 4 مواقع رئيسة في القاهرة، هي "مسرح السامر بالعجوزة، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي"، وتضمنت الفعاليات عروضًا فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية لفرق الهيئة، إضافة إلى ورش الفنون التشكيلية والتراثية، ومعارض الفنون التشكيلية، ومعارض الكتاب، إضافة إلى تنظيم احتفالات "ليالي رمضان" في المحافظات على مستوى الجمهورية، كما نظمت الهيئة ضمن برنامجها الرمضاني مبادرة "إنت الحياة" بقرى "حياة كريمة" في 11 محافظة، هي "القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، دمياط، السويس، بني سويف، المنيا، الشرقية، واختتمت فعاليات قصور الثقافة بحفل ليلة القدر، بمسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامج "ليالي رمضان الثقافية والفنية".

صندوق التنمية الثقافية

شهدت فعاليات الليالي الرمضانية الفنية والثقافية التي نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.

حيث اختتم مركز إبداع قبة الغوري فعالياته بالحفل الفني لفرقة "المولوية المصرية" بقيادة الفنان عامر التوني، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأداء المميز للفنان وفرقته.

كما قدم مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا أمسية رمضانية من أمسيات "أرواح في المدينة" التي أعدها وقدمها الكاتب الصحفي محمود التميمي بعنوان "تاريخ الغناء للسماء في القاهرة".

وشهد قصر الأمير طاز افتتاح معرض "مشاهد من الحضارة الإسلامية - مآذن وقباب" بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

واختتم بيت السحيمي - بشارع المعز - لياليه الرمضانية بعروض لفرقة النيل للآلات الشعبية.

كما قدم بيت الغناء العربي كورال السلام التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، واختتم بيت العود العربي حفلاته المميزة بحفل أستاذ بيت العود الفنان مايكل أنسي.

أما بيت المعمار المصري فقدم أمسية جديدة من أمسيات صالون العمارة والسينما "سينما درب اللبانة" بمقر البيت بمنزل علي لبيب، بينما تفاعل مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ضمن سلسلة لقاءات الليالي الرمضانية الإبداعية بأمسية بعنوان "تجليات رمضانية في الأدب والفن".

ونظم بيت العينى احتفاليته "رمضانيات العينى" وشملت العزف والغناء والكورال وعرض الأراجوز وفقرات التنورة.