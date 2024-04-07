طوارئ وغرف عمليات.. ما استعدادات "الصحة" لتأمين احتفالات عيد الفطر؟

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن استعدادات الوزارة لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية، بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى انتهاء الإجازة الأحد المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصروي، إن الوزارة بدأت تفعيل خطتها لتأمين احتفالات عيد الفطر، برفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" بجميع المستشفيات والمراكز الصحية، مع زيادة أعداد أطقم الفرق الطبية وخاصة الأطباء والتمريض، مع توافر الأطقم المُدربة بجميع الأقسام وخاصة في الطوارئ والسموم والحروق، ووقف الإجازات مؤقتًا.

وأشار المصدر إلى وضع خطة لتمركز سيارات الإسعاف على مستوى الجمهورية، وخاصة في الأماكن الرئيسية كدور العبادة وساحات الصلاة، وكذلك على الطرق والمحاور الرئيسية خاصة تلك التي تشهد كثافات مرورية لأماكن التنزه والسفر، وانتشار ما يقرب من 3500 سيارة إسعاف ولانش إسعاف نهري.

وإلى جانب ذلك، سيتم متابعة غرفة عمليات الطوارئ المركزية للعمل على مدار الـ 24 ساعة، لرصد أي حوادث طارئة تحتاج للتعامل معها على وجه السرعة بحسب المصدر.

وأشار إلى متابعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم، ومخزون اللقاحات والأمصال خاصة مصل عقر الكلب ولدغات الثعابين، ومصل حالات التسمم الغذائي المعروف باسم "البتيوليزم".

وأوضح أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجه مديري الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، بضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ الخطة، وعقد اجتماعات مع مديريات الإدارات والمستشفيات لمراجعة الخطة، وتكليفهم بالتواجد على رأس العمل والمتابعة على مدار الساعة.