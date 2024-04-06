تامر أمين: توقع ليلى عبداللطيف طلاق العوضي وياسمين تفاهم ثلاثي للحصول على "تريند"

كتبت- داليا الظنيني:

حلّ الإعلامي تامر أمين ضيفا في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور".

وقال أمين، إن توقعات ليلى عبداللطيف بطلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، معتبرًا إن التوقعات قد تكون نوعًا من التفاهم الثلاثي بينهم.

وأشار إلى أن تلك التوقعات قد تكون استندت إلى ردود فعل من الطرفين، مُعلقًا على إمكانية قيامهم بذلك بهدف الحصول على "التريند".

كما وجّه تامر أمين انتقاداته للمطرب أحمد سعد بعد طلاقه من "البلوغر" علياء بسيوني، مشيرا إلى أنه يرى أن الشخصيات العامة والفنانين يجب أن يتقبلوا أن جزءًا من حياتهم الخاصة قد يكون مُعرضًا للاهتمام العام.

وأوضح تامر أمين أن اهتمام الشارع بأخبار النجوم يفوق أحيانًا اهتمامهم بحفلاتهم، مشيرًا إلى أن تصرفات أحمد سعد كانت مندفعة، منتقدًا عدم قيام أي شخص بالاستماع لعلياء بسيوني بعد طلاقهما.

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