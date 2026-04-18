انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات السبت 18-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 4690 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 6030 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7035 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 8040 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56280 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250044 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 402000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 4830 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

