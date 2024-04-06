السيسي يؤكد دعم الطبقات الأولى بالرعاية خلال المرحلة المقبلة



كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار دعم الطبقات الأولى بالرعاية خلال المرحلة المقبلة.

وقال السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: في الأمس القريب عاهدتكم خلال الكلمة الدستورية على رعاية مصالح الشعب والمحافظة على سلامة أراضيه، وأعاهد الله اليوم على مواصلة السعي من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.