إعلان

BBC

السيسي يؤكد دعم الطبقات الأولى بالرعاية خلال المرحلة المقبلة

08:13 م السبت 06 أبريل 2024

الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار دعم الطبقات الأولى بالرعاية خلال المرحلة المقبلة.

وقال السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: في الأمس القريب عاهدتكم خلال الكلمة الدستورية على رعاية مصالح الشعب والمحافظة على سلامة أراضيه، وأعاهد الله اليوم على مواصلة السعي من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها.
ووصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.

إفطار الأسرة المصرية الرئيس السيسي الطبقات الأولى بالرعاية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسي: وجهت الحكومة بدعم الشباب وتمكين المرأة على كل الأصعدة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

أبرزها الشفافية.. 16 رسالة للسيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية
حضور لافت ومشاهد حزن.. 60 صورة من عزاء أحمد فتحي سرور
90 مقترحا وتوصية.. السيسي عن دعم الاصلاح السياسي: "عندنا فرصة أكبر"
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"