توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة قبل عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطري، بشن حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع الأسماك واللحوم والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك وخلال أيام العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، بالإضافة إلى حملات التفتيش على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بأحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق.

وأضاف "زينهم"، أنه تم تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة مع منسقي المجتمع المدني في جميع أحياء المحافظة وخصوصًا حول المساجد والحدائق والمتنزهات.

وأكد رفع درجة الاستعداد بكل إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر وعمل نوبتجيات خلال فترة إجازة العيد بالإدارات لمتابعة أعمال الرقابة وتلقي شكاوى المواطنين بغرفة عمليات المديرية على تليفونات رقم (٢٧٤٢٦٩٩٣- ٢٧٤٢٧٠٥٣) وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧.