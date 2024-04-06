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أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

09:20 ص السبت 06 أبريل 2024
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    الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس شبورة مائية وأجواء حارة بهذه المناطق
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم السبت إلى الخميس 11 إبريل.

وتوقعت الأرصاد، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من الأحد إلى الثلاثاء، ستنخفض درجات الحرارة مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

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الأرصاد درجات الحرارة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

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