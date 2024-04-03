اتحاد منتجي الدواجن تعلن أسعار البيض والدواجن وتكشف موعد الانخفاض

كتب- مصراوي:

قال خالد مصطفى عضو مجلس إدارة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، التابع لوزارة الزراعة، إن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أعلن عن تنفيذ مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض بين 10 و15%، ذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة.

وتابع عضو مجلس إدارة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أن سعر الفراخ انخفض 15% إلى 85 جنيها، ليكون متوسط السعر للمستهلك 95 جنيها.

وذكر مصطفى أن أسعار البيض، تراجعت إلى 135 جنيها للكرتونة لتصل إلى المستهلك، بسعر يبدأ من 145 جنيها للكرتونة، مضيفا أن التاجر تكون عليه تكاليف النقل والعمالة والغذاء.

كما أوضح أن وزارة الزراعة توفر منافذ لبيع الدواجن واللحوم بتخفيضات عالية مع اتجاه عدد من الشركات لتخفيض الأسعار، موضحا أن الاستقرار الاقتصادي له مردود إيجابي حيث تراجعت خامات الأعلاف مع زيادة المعروض من الحبوب الاستراتيجية واللحوم.

وتوقع عضو مجلس إدارة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة لأقل من الأسعار المحددة في مبادرة تخفيض السلع، وذلك بداية من بعد العيد.