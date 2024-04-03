تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس حتى الإثنين المقبل (تفاصيل)

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 إلى الإثنين 8 أبريل 2024.

ووفقا لبيان للهيئة فإنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة فإنه من المزمع أن تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق: "القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد".

ومن المتوقع أن يكون طقس الخميس 4 أبريل والجمعة 05 أبريل 2024، به شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وبحسب الهيئة فإنه من المتوقع أن تكون هناك رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما عن نشاط الرياح يوم السبت 06 أبريل 2024، فإنه من المتوقع أن تكون هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من الأحد 7 أبريل 2024 يشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية، مع نشاط للرياح مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة يصحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.