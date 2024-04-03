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BBC

30 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

06:00 ص الأربعاء 03 أبريل 2024

طقس حار

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القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس لطيف ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 31 18

6 أكتوبر 31 18

بنهــــا 30 19

دمنهور 29 19

وادي النطرون 31 18

كفر الشيخ 29 18

المنصورة 30 19

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 18

دمياط 24 18

بورسعيد 24 20

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 19

العريش 27 16

رفح 26 16

رأس سدر 30 18

نخل 27 14

كاترين 22 12

الطور 30 19

طابا 29 18

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 24 15

العلمين 25 15

مطروح 23 14

السلوم 27 15

سيوة 30 16

رأس غارب 31 20

الغردقة 34 22

سفاجا 34 20

مرسى علم 35 21

شلاتين 32 21

حلايب 28 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 32 17

بني سويف 33 18

المنيا 33 18

أسيوط 35 19

سوهاج 35 18

قنا 36 18

الأقصر 36 21

أسوان 36 21

الوادي الجديد 36 18

أبوسمبل 36 20

هذا المحتوى من

Asha
طقس حار الأرصاد الجوية رياح أمطار الطقس درجات الحرارة

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