الأوقاف: 500 ألف جنيه دفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، صرف دفعة شهر أبريل للعام المالي الحالي 2023 / 2024 وقدرها 500 ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء يخصص لمعاشات القراء,

وبحسب بيان، أعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي المبلغ الذي تم صرفه لنقابة القراء حتى تاريخه مليون جنيه، داعية الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعله شفيعنا يوم القيامة، وأن يرزقنا حسن فهمه، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته.