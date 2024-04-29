"إسكان النواب" توافق على موازنة هيئة تنمية الصعيد

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، على مشروع الموازنة العامة المخصصة لهيئة تنمية الصعيد.

واستعرض اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية صعيد مصر، قائلا: يبلغ الإجمالي 659 مليون جنيه، مؤكدا أن الصعيد شهد طفرة كبيرة من المشروعات التنموية، وتم إنشاء الهيئة عام 2018 بهدف تنفيذ مشروعات تنموية للتغلب على المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها الصعيد، وتضم كوادر بشرية على أعلى مستوى وتعمل على أربعة محاور، منها تنمية اجتماعية وصناعية وزراعية وبيئية، حيث تم العمل منذ إنشاء الهيئة على 33 مشروعًا.