التعصب عرض لتعثر.. أديب معلقًا على المشادة بين صلاح ويورجن كلوب



كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على المشادة بين اللاعب الدولي محمد صلاح والمدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، قبل نزول اللاعب بديلًا في مباراة وستهام

أديب أوضح خلال برنامجه "الحكاية"، على قناة mbc مصر، أن التعصب عرض لتعثر، وعندما زاد الضغط أصبحت العلاقة متوترة بين صلاح وكلوب، وطفى التوتر على السطح.

وتابع مقدم "الحكاية": "من رأي اللي عمله صلاح مش صح، ولكن لابد من البحث في أسباب وصول الأمور لهذا الشكل السيء، عروض ليفربول الأخيرة سيئة ودكة بدلاء فاشلة ومهارات منخفضة للاعبي الفريق، وصلاح تعرض للضغط الشديد بسبب ضياع حلم الوصول للقب.

وأكمل: "ليفربول يحتاج معجزة للفوز بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم، الهزيمة مُرة والمنافسة قاتلة، إحنا مش آلات ومن الوارد ألا يتمالك الشخص أعصابه، ولكن لأول مرة لا أتمنى أن أكون يورجن كلوب أو محمد صلاح".