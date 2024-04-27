"تعليم النواب": رصدنا تحصيل بعض المدارس رسوما من الطلاب لتصوير الامتحانات الشهرية



كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب وأمين سر لجنه التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن قيام بعض المدارس ببورسعيد بتحصيل رسوم تصوير الامتحانات الشهرية من الطلاب رغم أن وزاره التربية والتعليم تصدر قرارًا بمنع تحصيل أي رسوم تصوير من الطلاب.

وأكدت البرلمانية، أنه بعد رصد شكاوى تلقتها عن قيام عدد من المدارس فى مراحل التعليم المختلفة بتحصيل رسوم من الطلاب لتصوير الامتحانات الشهريه واجبار الطلاب على دفع هذه الرسوم مما يشكل عبئا على أولياء الأمور مشيرة إلي أنه قد تقدمت بطلب احاطة للجنه التعليم مطالبه الوزارة بالرد على تحصيل رسوم تصوير من الطلاب فى عدد من المدارس بدون إيصالات وبدون سند قانونى بل قامت بعض المدارس بالتأكيد على عدم طباعه الامتحانات مالم يتم دفع هذه الرسوم.

وأوضحت أنها تواصلت مع عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم بشأن طلب الإحاطة المقدم، ومن جانبها أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بالتشديد على المدارس والمديريات بعدم تحصيل اى رسوم من الطلاب حيث تقوم الوزارة بصرف الميزانيات المقررة لأعمال الامتحانات لكل المديريات قبل المواعيد المقررة للامتحانات.