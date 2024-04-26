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BBC

مصطفى العشري يكشف مشكلات البدو بـ"أيام الواحة"

08:27 م الجمعة 26 أبريل 2024

مصطفى العشري

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كشف الفنان مصطفي العشري عن تفاصيل أول فيلم يتم تصويره في صحراء الصعيد تحت اسم "أيام الواحة"، حيث يتناول عدة قصص عن مشكلات المجتمع وقصص واقعية في البدو وحل سلبيات، وشرح الصراع ومدى خطورته على المُجتمع.

وأوضح "العشري"، أن مشاركته في فيلم "أيام الواحة"، خطوة جديدة من نوعها، وهو عمل درامي يتناول قضايا في المجتمعات العربية.

واشار إلى أن دوره في الفيلم يعمل بمحل صغير به المستلزمات والاحتياجات الأساسية للمنزل، وخلال دوره يتعرض لمواقف مختلفة مع زملائه فى العمل.

يتناول الفيلم قضايا مثل التنمر، والإدمـان، وتجاوز الصعاب، والهوية الشخصية، العلاقات العاطفية، وكيفية التعامل مع الضغوط الاجتماعية.

وأعرب مصطفى العشري عن سعادته بالفيلم، والذي وجد تفاعلا كبيرًا من الجمهور العربي، الذي يحب التنوع في الأدوار والتحدي، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم والوجوه الشابه مثل، "دينا جمعة، وأياد الطائي، محمد منعم، وداليا خميس".

مصطفى العشري أيام الواحة البدو
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