وزير العمل: صرف 4.586 مليار جنيه في 9 سنوات ومنح جديدة للعمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إنه بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تعزيز جهود الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا.

وأكد "شحاتة"، بحسب تصريحات صحفية، أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بأهمية خاصة واهتمام غير مسبوق من الحكومة ووزارة العمل.

وقال وزير العمل، إنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، اتخذت الدولة سياسات استثنائية لدعم هذه الفئة، حيث بلغت المنحة الرئاسية الاستثنائية التي صرفت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مبلغ 4.586 مليار جنيه، منها 1.4 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير العمل، أنه منذ بداية عام 2023 حتى الآن، بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، 809 ملايين و46 ألفًا و218 جنيها، استفاد منها 289 ألفًا و125 عاملاً، بالإضافة إلى صرف تعويضات بوليصة التأمين على الحياة بقيمة 13 مليونًا و32 ألفًا و670 جنيها، استفاد منها 113 عاملاً مسجلًا وأسرهم.

وتابع "شحاتة"، أنه في بداية العام الحالي 2024، قرر إضافة منحتين جديدتين إلى المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات، ليصبح إجمالي المنح 6 منح، بالإضافة إلى قرار بصرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

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