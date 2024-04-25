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السيسي: سيناء ستظل رمزًا خالدًا على صلابة المصريين في دحر المعتدين

10:32 ص الخميس 25 أبريل 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - أحمد جمعة:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية، ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزاً خالداً على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"42" لتحرير سيناء، اليوم الخميس.

وأوضح أنه على مدار السنوات الماضية، تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، وخضنا حرباً شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التى ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا، ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف، وقدم الشعب شهداء أبراراً من أبنائه الكرام فى القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء، بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف.

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