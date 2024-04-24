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البابا تواضروس: توقف اجتماع الأربعاء طوال فترة الـ50 المقدسة

09:29 م الأربعاء 24 أبريل 2024
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    البابا تواضروس
  • عرض 5 صورة
    البابا تواضروس
  • عرض 5 صورة
    البابا تواضروس
  • عرض 5 صورة
    البابا تواضروس
  • عرض 5 صورة
    البابا تواضروس

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في ختام اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته مساء اليوم، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

يذكر أن البابا تواضروس، هنأ منذ قليل، بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يُحتفل به غدًا (٢٥ أبريل) مشيرًا إلى سيناء جزء غالٍ من أرض مصر، جاهدت الدولة عسكريًّا وسياسيًّا حتى استعادتها بالكامل.

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البابا تواضروس الثاني توقف اجتماع الأربعاء توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة بداية صوم الرسل
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